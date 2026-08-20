Big Shopping Centers hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Big Shopping Centers hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 14.47 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Big Shopping Centers 10.07 ILS je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0.23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 711.2 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 709.5 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch