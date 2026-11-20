Big Screen Entertainment Group hat am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 66.67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch