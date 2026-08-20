Big Screen Entertainment Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Big Screen Entertainment Group liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Big Screen Entertainment Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 66.67 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch