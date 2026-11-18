Big Rock Partners Acquisition hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.05 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.260 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1.2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Big Rock Partners Acquisition 0.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch