Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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25.08.2026 11:42:00
Bieterkreis für Siemens-Energy-Sparte formiert sich
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
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