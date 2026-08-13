Bien Sparebank ASA Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bien Sparebank ASA Registered hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das vergangene Quartal hat Bien Sparebank ASA Registered mit einem Umsatz von insgesamt 99.9 Millionen NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101.2 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 1.28 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch