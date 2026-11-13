BICO Group Un stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BICO Group Un hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 48.2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch