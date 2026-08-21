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21.08.2026 06:37:00
BICO Group Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
BICO Group Un veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 35.9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7.01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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