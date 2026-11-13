BICO Group Registered B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BICO Group Registered B hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3.12 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -8.660 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 465.2 Millionen SEK gegenüber 386.9 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch