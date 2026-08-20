BICO Group Registered B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BICO Group Registered B hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.53 SEK. Im Vorjahresquartal waren -2.610 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.67 Prozent auf 336.1 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 324.2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch