Bicara Therapeutics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bicara Therapeutics präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.82 USD gegenüber -0.500 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.ch