BIC CAMERA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BIC CAMERA hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

BIC CAMERA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3.00 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13.66 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 255.79 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4.58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 244.58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 118.86 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 102.08 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6.84 Prozent auf 1’041.17 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 974.48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch