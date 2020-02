Bibliothèque d'Ahuntsic - Inauguration des locaux rénovés, un investissement de 2 M$

MONTRÉAL, le 1er févr. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que les élu(e)s de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville ont inauguré, en présence de nombreux invités et du public, les locaux fraîchement rénovés de la bibliothèque d'Ahuntsic. Installation la plus prêteuse des Bibliothèques de Montréal (456 195 emprunts de documents en 2018), elle a profité d'une véritable cure de rajeunissement et de l'implantation de la troisième phase du projet RFID, soit l'installation du plus imposant système de tri automatisé du réseau montréalais, permettant le retour en libre-service des documents.

« J'invite la population à venir découvrir le nouveau visage de la bibliothèque d'Ahuntsic et à profiter pleinement des nouveaux espaces et des services qui y sont offerts. Je remercie le personnel de l'arrondissement, en particulier l'équipe de la bibliothèque, pour le travail colossal qui a été effectué ces derniers mois afin d'assurer les services dans des locaux temporaires et de mener avec succès les travaux de rénovation », a déclaré Émilie Thuillier, mairesse d'Ahuntsic-Cartierville et responsable de la démocratie et de la transparence, des communications et de l'expérience citoyenne ainsi que du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Pour nous, il est évident que les bibliothèques de quartier sont au cœur de la ville de savoir, de création et d'innovation qu'est la métropole du Québec. En investissant dans notre réseau public, nous reconnaissons l'importance de ces espaces culturels, d'échanges, de rencontres et de découvertes pour les citoyennes et citoyens. Ainsi, en leur offrant des lieux réaménagés et modernes, nous sommes fiers de leur proposer une toute nouvelle expérience propice à la découverte », a ajouté Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture et de la diversité montréalaise.

Pour une meilleure expérience en bibliothèque

Le système intelligent automatisé, qui effectue un préclassement des documents et accélère leur mise en rayon et leur disponibilité, offrira une plus grande économie de temps au personnel. Il pourra ainsi mieux assister les membres lors de leurs visites. Grâce au libre-service assurant des transactions simples, efficaces et confidentielles, le public n'aura plus à faire la file pour retourner ses documents.

Un aménagement amélioré

Les travaux de rénovation, réalisés par le Groupe St-Lambert, ont consisté à réaménager des espaces pour accueillir le nouvel équipement, installer un local vitré pour loger le système de tri automatisé, ajouter du mobilier de mise en valeur des collections et un tableau d'affichage numérique, ajouter un convoyeur motorisé, réaménager entièrement la section jeunesse pour accueillir les familles et les groupes scolaires (nouveau comptoir, déplacement des rayonnages, amélioration de l'éclairage, etc.), aménager deux salles de travail, installer de nouveaux comptoirs plus conviviaux à l'accueil et des prises électriques pour recharger les appareils numériques (tablettes, téléphones intelligents). D'autre part, l'arrondissement a aussi profité de l'occasion pour investir dans des travaux de peinture.

Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction des bibliothèques de Montréal (RAC)

Ces travaux, qui ont requis des investissements de 2 M$ de la part de la Ville, dont 200 000 $ de l'arrondissement, s'inscrivent dans le Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction des bibliothèques de Montréal (RAC). Ce dernier est financé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal conclue entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

