Rio Tinto PLCShs Aktie 652127 / US7672041008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Nach Unfall
|
24.09.2026 14:28:44
BHP-Aktie sinkt: Konzern stoppt Abbau in Mine
BHP setzt den Abbau im weltweit grössten Kupferbergwerk Escondida in Chile nach dem Tod eines Arbeiters aus.
Die Escondida-Mine in der Atacama-Wüste im Norden Chiles ist der weltweit grösste Produzent von Kupferkonzentraten und -kathoden. Das Industriemetall findet breite Anwendung in der Bauwirtschaft, Elektronik und im Transportwesen - unter anderem für Rechenzentren, Stromnetze und Elektrofahrzeuge. Die Kupferpreise notieren bereits nahe Rekordhochständen, angefacht durch Lieferengpässe in einer Reihe wichtiger Bergwerke weltweit. Die zwei Tagebaue von Escondida versorgen drei Aufbereitungsanlagen sowie zwei Laugungsbetriebe. Im Londoner Handel verliert die BHP-Aktie zwischenzeitlich 0,31 Prozent auf 32,12 Pfund.
DJG/DJN/cbr/brb
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rio Tinto PLCShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.4 Shs
|
15.07.26
|Aktie im Fokus: Rio Tinto steigert Eisenerz-Verkäufe und senkt Kupfer-Kostenprognose (Dow Jones)
|
21.04.26
|Rio Tinto-Aktie trotzdem in Rot: Mehr Eisen, Kupfer und Aluminium im Q1 (Dow Jones)
Analysen zu Rio Tinto PLCShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.4 Shs
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheidung: SMI geht schwächer in den Feierabend -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten Verluste. An der Wall Street geht es abwärts. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.