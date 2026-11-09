Bhilwara Technical Textiles hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bhilwara Technical Textiles hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -2.17 INR. Ein Jahr zuvor waren -0.730 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Bhilwara Technical Textiles mit einem Umsatz von insgesamt 101.1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52.2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 93.49 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch