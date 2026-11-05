Bhilwara Spinners vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bhilwara Spinners lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.72 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.130 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 404.2 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bhilwara Spinners 125.1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch