Bharat Wire Ropes mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bharat Wire Ropes lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 2.54 INR. Im letzten Jahr hatte Bharat Wire Ropes einen Gewinn von 3.23 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bharat Wire Ropes im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.81 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1.65 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch