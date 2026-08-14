Bharat Textiles Proofing Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bharat Textiles Proofing Industries präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.07 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.150 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 21.1 Millionen INR gegenüber 18.5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch