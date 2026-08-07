Bharat Seats präsentierte Quartalsergebnisse

Bharat Seats hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 2.10 INR gegenüber 1.46 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35.30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.27 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.78 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch