Bharat Seats gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bharat Seats hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.42 INR, nach 1.58 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 7.09 Milliarden INR gegenüber 4.59 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch