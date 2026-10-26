Bharat Petrol: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bharat Petrol präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11.38 INR. Im Vorjahresviertel waren 14.49 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1’490.80 Milliarden INR gegenüber 1’049.46 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 10.84 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1’566.56 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.ch