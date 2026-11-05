Bharat Highways INVIT Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bharat Highways INVIT Registered hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Bharat Highways INVIT Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3.43 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.34 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 4.34 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 251.80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.23 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch