Bharat Forge hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bharat Forge hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.88 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5.93 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 46.40 Milliarden INR gegenüber 39.09 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch