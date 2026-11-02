Bharat Electronics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bharat Electronics präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Bharat Electronics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.11 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.76 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 73.28 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 26.51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 57.92 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch