Bharat Dynamics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bharat Dynamics hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.01 INR. Im Vorjahresviertel hatte Bharat Dynamics 5.89 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bharat Dynamics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45.08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.64 Milliarden INR im Vergleich zu 11.47 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4.51 INR sowie einem Umsatz von 11.05 Milliarden INR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.ch