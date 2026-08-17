Bharat Dynamics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bharat Dynamics hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3.24 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.500 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.72 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 130.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.48 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 3.21 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 4.56 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch