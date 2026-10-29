Bharat Bijlee stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bharat Bijlee hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 40.73 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 24.98 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 7.36 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 55.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.73 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch