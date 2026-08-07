Bharat Bijlee präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bharat Bijlee hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Bharat Bijlee hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17.37 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 24.66 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.47 Milliarden INR – ein Plus von 17.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bharat Bijlee 4.65 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch