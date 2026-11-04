Bharat Bhushan Finance Commodity Brokers präsentierte Quartalsergebnisse

Bharat Bhushan Finance Commodity Brokers hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.18 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.100 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 132.47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bharat Bhushan Finance Commodity Brokers einen Umsatz von 1.5 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch