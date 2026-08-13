Bharat Agri Fert Realty gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bharat Agri Fert Realty hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Bharat Agri Fert Realty vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.37 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.060 INR je Aktie erwirtschaftet.

Bharat Agri Fert Realty hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 45.1 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch