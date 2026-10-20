Bhansali Engineering Polymers: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bhansali Engineering Polymers hat am 19.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.51 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.63 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bhansali Engineering Polymers 4.03 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24.08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.25 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch