Bhagwati Autocast: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bhagwati Autocast veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13.79 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 12.52 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 468.5 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 427.0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch