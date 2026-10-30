Bhageria Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bhageria Industries hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Bhageria Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12.81 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.70 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.56 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 122.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.04 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch