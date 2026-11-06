BGSF stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BGSF hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0.03 USD gegenüber -0.520 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25.1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 6.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch