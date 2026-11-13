BGrimm Power informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BGrimm Power präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.23 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.110 THB je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.23 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21.58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BGrimm Power einen Umsatz von 13.35 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.ch