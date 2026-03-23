Bgrimm Magnetic Materials Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bgrimm Magnetic Materials Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bgrimm Magnetic Materials Technology in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0.55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 447.9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 450.4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0.660 CNY. Im letzten Jahr hatte Bgrimm Magnetic Materials Technology einen Gewinn von 0.560 CNY je Aktie eingefahren.

Der Jahresumsatz wurde auf 1.31 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1.18 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch