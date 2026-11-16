BGR Energy Systems: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

BGR Energy Systems hat am 14.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -76.72 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BGR Energy Systems ein EPS von -8.630 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BGR Energy Systems in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 80.46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 162.7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 832.5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch