BGI Group AD stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BGI Group AD lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BGI Group AD ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.010 EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch