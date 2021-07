BGaming et le World Boxing Council ont lancé un jeu pour soutenir le projet caritatif WBC Care

GZIRA, Malte, 6 juillet 2021 /PRNewswire/ -- BGaming porte les jeux sur le thème du sport à un niveau supérieur de divertissement. Le studio a conclu un accord avec le World Boxing Council, l'association sportive la plus influente du monde. Une collaboration inspirante a donné naissance à un nouveau jeu appelé WBC Ring of Riches .

La machine à sous est un mélange de moments palpitants de combats de boxe et de pure excitation de gros gains. En compagnie du mystérieux combattant - le personnage principal de la machine à sous - les joueurs sont amenés sur le ring de boxe virtuel et ont la chance d'être récompensés par des prix incroyables.

Ivan Montik, fondateur de BGaming , a déclaré : « L'opportunité de devenir un champion est là pour vous, c'est ce que nous voulions transmettre au public. Pour BGaming, il s'agissait de la première expérience de coopération avec une marque aussi réputée et c'était important en termes d'amélioration de notre image commerciale. C'est toujours passionnant d'explorer de nouvelles frontières et de voir combien de domaines il existe où nous pouvons mettre en œuvre notre expertise en tant que développeurs de jeux de qualité supérieure. »

Ce nouveau projet a permis au fournisseur de montrer que la collaboration d'acteurs puissants mène à de grandes victoires et à des partenariats prometteurs dans différents domaines. La partie des revenus provenant du jeu est reversée à la fondation caritative WBC Cares, c'est donc une opportunité pour BGaming de développer davantage son programme RSE.

Malte Mueller-Michaelis, membre du Conseil des gouverneurs du WBC, commente cette coopération : « Dès le premier instant où nous avons discuté de ce projet, nous l'avons vu comme un moyen de soutenir notre initiative caritative WBC Cares. Les principaux objectifs de WBC Cares sont d'unir le monde, d'inspirer les gens et de lutter pour la liberté, la paix et l'égalité. C'est une bonne occasion d'attirer l'attention sur ces initiatives et de collecter des fonds pour aider ceux qui en ont le plus besoin. »

Le jeu est disponible dès maintenant sur des casinos réputés tels que BitcoinCasino, Spinago et d'autres. Le prochain titre de la marque sortira mi-juillet.

BGaming est un fournisseur de contenu iGaming créatif, qui transforme les jeux d'argent en jeux de hasard. Grâce à une équipe d'experts et à une approche axée sur les joueurs, le studio crée des produits attrayants qui figurent sur des plateformes réputées et sur plus de 300 casinos en ligne dans le monde. BGaming a été le premier au monde à prendre en charge les crypto-monnaies et à proposer des jeux Provably Fair. Aujourd'hui, le portefeuille de la marque comprend plus de 60 produits avec des graphiques HD et une interface utilisateur claire pour chaque appareil.