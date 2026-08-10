BFL Developers: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BFL Developers hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12.25 INR. Im Vorjahresviertel waren 6.46 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BFL Developers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45.42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 140.0 Millionen INR im Vergleich zu 96.2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch