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07.08.2026 06:37:00
Bezeq The Israel Telecommunication legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bezeq The Israel Telecommunication hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bezeq The Israel Telecommunication im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22.62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 731.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 596.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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