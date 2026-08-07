Bezeq Israel Telecom präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bezeq Israel Telecom hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.11 ILS, nach 0.150 ILS im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.17 Milliarden ILS, während im Vorjahreszeitraum 2.14 Milliarden ILS ausgewiesen worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0.110 ILS je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 2.17 Milliarden ILS gerechnet.

Redaktion finanzen.ch