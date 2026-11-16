BeyondSpring: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

BeyondSpring stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1.24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch