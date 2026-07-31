Beyond Meat Aktie 44967515 / US08862E1091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
31.07.2026 20:27:13
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat haussiert am Freitagabend
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Beyond Meat. Zuletzt ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 5,1 Prozent auf 0,584 USD.
Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 5,1 Prozent im Plus bei 0,584 USD. Bei 0,604 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,570 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 619'542 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 7,690 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 1.216,105 Prozent zulegen. Bei 0,500 USD fiel das Papier am 17.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,410 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 06.05.2026. Beyond Meat hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,69 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 58.21 Mio. USD, gegenüber 68.73 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -15,31 Prozent präsentiert.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 05.08.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Beyond Meat rechnen Experten am 11.08.2027.
In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,322 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie
S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden
Beyond Meat verbessert Profitabilität - Aktie dennoch deutlich unter Druck
Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand
Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Beyond Meat
|
20:27
|Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat haussiert am Freitagabend (finanzen.ch)
|
16:29
|Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
07.05.26
|Beyond Meat verbessert Profitabilität - Aktie dennoch deutlich unter Druck (finanzen.ch)
|
06.05.26