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Beyond Meat Aktie 44967515 / US08862E1091

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31.07.2026 20:27:13

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat haussiert am Freitagabend

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat haussiert am Freitagabend

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Beyond Meat. Zuletzt ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 5,1 Prozent auf 0,584 USD.

Beyond Meat
0.47 CHF 7.11%
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Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 5,1 Prozent im Plus bei 0,584 USD. Bei 0,604 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,570 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 619'542 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 7,690 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 1.216,105 Prozent zulegen. Bei 0,500 USD fiel das Papier am 17.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,410 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 06.05.2026. Beyond Meat hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,69 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 58.21 Mio. USD, gegenüber 68.73 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -15,31 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 05.08.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Beyond Meat rechnen Experten am 11.08.2027.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,322 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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