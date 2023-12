Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagnachmittag stärker

Das Papier von Beyond Meat konnte um 04:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 8,77 USD. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,83 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,80 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 404'289 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,87 USD) erklomm das Papier am 25.02.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 160,78 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 36,37 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 08.11.2023 äusserte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,09 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -1,60 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -8,71 Prozent auf 75,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 82,50 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Beyond Meat am 22.02.2024 vorlegen.

2023 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -3,750 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch