Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Abend mit Abschlägen

Die Beyond Meat-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 0,668 USD abwärts. Im Tief verlor die Beyond Meat-Aktie bis auf 0,668 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,680 USD. Bisher wurden heute 704'347 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,690 USD) erklomm das Papier am 23.10.2025. Mit einem Zuwachs von 1.051,198 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 0,500 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 25,135 Prozent wieder erreichen.

Beyond Meat liess sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,65 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -8,40 Prozent zurück. Hier wurden 70.22 Mio. USD gegenüber 76.66 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 31.03.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,490 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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