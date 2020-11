Beyond Meat-Aktie aktuell: Beyond Meat mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt ging es für die [Unternehmen-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0.7 Prozent auf 138.00 CHF.

Das Papier von Beyond Meat gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0.7 Prozent auf 138.00 CHF abwärts.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0.290 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

Beyond Meat Inc. ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent, der sich auf die Herstellung von Fleischersatzprodukten spezialisiert. Im Angebot sind dabei Burger-Patties sowie Würstchen, die aus einer veganen Basis aus Erbsenprotein, Rote Beete und pflanzlichen Ölen bestehen.

