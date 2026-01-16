Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,4 Prozent auf 1,01 USD. Bei 0,98 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,03 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 851'468 Beyond Meat-Aktien.

Am 23.10.2025 markierte das Papier bei 7,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 665,17 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,50 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 50,24 Prozent wieder erreichen.

Beyond Meat veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -1,44 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,41 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -13,32 Prozent zurück. Hier wurden 70.22 Mio. USD gegenüber 81.01 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Beyond Meat am 04.03.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,246 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

