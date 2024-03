Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Die Aktie notierte um 04:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 8,26 USD zu. Die Beyond Meat-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,31 USD an. Bei 8,11 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 233'584 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 132,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 5,58 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 32,45 Prozent sinken.

Für Beyond Meat-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 27.02.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,40 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,05 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -7,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 73,68 USD im Vergleich zu 79,94 USD im Vorjahresquartal.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2024 einen Verlust in Höhe von -2,373 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch