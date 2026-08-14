Beyond Meat Aktie 44967515 / US08862E1091
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14.08.2026 16:29:00
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag stark gefragt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Zuletzt wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2'973,7 Prozent auf 12,51 USD nach oben.
Die Beyond Meat-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2'973,7 Prozent auf 12,51 USD. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,17 USD aus. Mit einem Wert von 12,21 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 99'299 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 14.08.2026 markierte das Papier bei 13,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 5,24 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2026 (0,40 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 96,80 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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